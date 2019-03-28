Son Dakika Haberleri: Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü ve Yanındaki Yolcu Sıkıştı

Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü ve Yanındaki Yolcu Sıkıştı

1 saat önce

Adana'da meydana gelen trafik kazasında sıkışan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü ve Yanındaki Yolcu Sıkıştı, System.String[]
Adana'da meydana gelen trafik kazasında sıkışan kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saat 22.30 sularında Adana- Şanlıurfa otobanı Erenler mevkisinde meydana geldi. Ahmet Çuha'nın kullandığı 59 TC 673 plakalı kamyonet, sürücüsü belirlenemeyen 58 NH 817 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Çuha ve yolcu koltuğunda oturan Ahmet Sarıoğlan sıkışarak yaralandı. Yaralıların yardımına itfaiye arama kurtarma (CANKUR) ekipleri koştu. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Tır sürücüsünün de durumunun iyi olduğu bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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