Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 16 NLC 72 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı bölgede, ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.