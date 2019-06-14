Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
'nın Kula
ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara
D300 karayolu kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli
istikametine seyir halinde olan 45 RS 974 plakalı kamyonet sürücüsü Ziya A., aynı yönde seyreden Serkan
Ç. idaresindeki 03 RF 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralanırken tır sürücüsü ise bir müddet ilerledikten sonra kazaya karıştığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü Kula Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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