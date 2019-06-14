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Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli istikametine seyir halinde olan 45 RS 974 plakalı kamyonet sürücüsü Ziya A., aynı yönde seyreden Serkan Ç. idaresindeki 03 RF 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralanırken tır sürücüsü ise bir müddet ilerledikten sonra kazaya karıştığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Manisa, Kula, 3. Sayfa
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