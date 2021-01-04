Tıra çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı - Son Dakika

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkışarak yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Konya- Adana Karayolu üzeri Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ş. idaresindeki 42 GR 176 plakalı tıra, arkadan gelen E.D'nin kullandığı 42 YL 118 plakalı kamyon trafik ışıklarında arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü, kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı E.D. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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