Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

10 saat önce

Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralıBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolunda tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks cipin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:06 Kaynak: İHA
Bolu, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi Otagar'da Küçük Tuvaletini Yapan Müzisyen Meydan Dayağı Yedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:17:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan lüks cip hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]