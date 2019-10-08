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Son Dakika Güncel Tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

49 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bornova'dan Buca istikametine giden Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs İzmir Çevre yolu Buca yol ayrımı yakınında Rahim Bağcı (59) idaresindeki 35 NH 987 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Sürücü Dural minibüste sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine sevk edildi.

Dural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Tır sürücüsü Bağcı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bornova, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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