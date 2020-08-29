Tıra çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda yolun sağ şeridinde duran tıra çarpan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ökkeş T. idaresindeki 03 RC 324 plakalı panelvan minibüs, Ankara istikametinde seyir halindeyken yolun sağ şeridinde duran İ.T. yönetimindeki 41 UY 962 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen panelvan araç içerisinde sıkışan sürücü Ökkeş T. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ökkeş T.'yi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Ökkeş T. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ökkeş T. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ