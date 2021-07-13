Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre 59 ACJ 132 plakalı motosikleti ile işe gitmek için evden çıkan Batuhan Atmaca, (20) önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarparak savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletli Atmaca hayatını kaybederken, kazadan nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılarak, polis ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Hayatını kaybeden Atmaca'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, tır sürücüsü Y.A. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ