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Tıra çarpan motosikletli öldü

1 saat önce

Tıra çarpan motosikletli öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Murat Yılmaz öldü, arkadaşı Oktay Ç. Yaralandı.

Tıra çarpan motosikletli öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Murat Yılmaz öldü, arkadaşı Oktay Ç. Yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz ve arkadaşı Oktay Ç., yola savruldu. Evli olduğu öğrenilen Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Oktay Ç., kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Yılmaz'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Tıra çarpan motosikletli öldü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:58 Kaynak: İHA
Gaziantep, Murat Yılmaz, Motosiklet, 3. Sayfa
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