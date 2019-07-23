Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
1 saat önce
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kırıkkale
'den Kırşehir'e giden Ş.M. (51) kontrolündeki 06 FL 7698 plakalı otomobil, Akpınar
ilçesi Hamit köyü yol kavşağında aynı şeritte ilerleyen M.A.K. (36) idaresindeki 38 TD 659 plakalı TIR'a çarptı. Kaza yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ş.M., Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi.
Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!