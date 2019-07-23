Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

1 saat önce

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'den Kırşehir'e giden Ş.M. (51) kontrolündeki 06 FL 7698 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi Hamit köyü yol kavşağında aynı şeritte ilerleyen M.A.K. (36) idaresindeki 38 TD 659 plakalı TIR'a çarptı. Kaza yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ş.M., Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kırşehir, Akpınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]