Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

7 saat önce

Kırıkkale'de bir otomobil, sollamak istediği tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak 62 metre sürüklenip ters döndü.

Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de bir otomobil, sollamak istediği tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak 62 metre sürüklenip ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. (22) idaresindeki 52 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer B.'nin kullandığı 38 JTS 68 plakalı tırın dorsesine çarpması sonucu bariyerlere çarpıp 62 metre sürüklenerek ters döndü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Harun D. ile Ebubekir Ş. (19), Şamil Buğrahan D. (19), Burak O. (20) ve Cihat Y. (20) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis sağlık ekiplerince yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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