Son Dakika Haberleri: Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

- Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir otomobil, sollamak istediği tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak metrelerce sürüklenip ters döndü.

- Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir otomobil, sollamak istediği tıra arkadan çarpması sonucu takla atarak metrelerce sürüklenip ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. idaresindeki 52 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer B.'nin kullandığı 58 JTS 68 plakalı tırın dorsesine çarpması sonucu bariyerlere çarpıp 62 metre sürüklenerek ters döndü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mustafa Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Harun D. ile Ebubekir Ş. (19), Şamil Buğrahan D. (19), Burak O. ve Cihat Y. yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis sağlık ekiplerince yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HA-SLH-AŞ-Y)

Tıra çarpan otomobil sürüklenerek ters döndü: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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