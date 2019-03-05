Tıra Çarpan Otomobildeki 2 Afgan Öldü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil, arkadan tıra çarptı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir otomobil, arkadan tıra çarptı. Kazada iki Afganistan
uyruklu öldü.
Kaza gece 02.30 sıralarında Malkara-Tekirdağ yolu İnecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran
uyruklu sürücü idaresindeki 34 KD 9862 plakalı araç, önünde seyreden K.S'nin hakimiyetindeki 17 AAK 422 plakalı tıra çarptı. Otomobilin içerisinde bulunan 2 Afganistan uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 1 İran uyruklu şahıs ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Ayrıca kazada yaralandığı tahmin edilen 34 KD 9862 plakalı aracın sürücüsü ise kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başattı. Kaçan sürücünün arandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
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