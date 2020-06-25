Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti

Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu

Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti

Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...

Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı

Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı