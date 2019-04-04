Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
33 dakika önce
Amasya'da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Amasya
'da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öksüz
(60) yönetimindeki 05 NA 049 plakalı otomobil Kapıkaya
köyü mevkisinde viraja geldiğinde yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Ağır yaralı halde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öksüz'ün Göynücek
ilçesine bağlı Şarklı köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:04 Kaynak: İHA
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