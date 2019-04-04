Son Dakika Haberleri: Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

33 dakika önce

Amasya'da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Amasya'da yol kenarında duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öksüz (60) yönetimindeki 05 NA 049 plakalı otomobil Kapıkaya köyü mevkisinde viraja geldiğinde yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Ağır yaralı halde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öksüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öksüz'ün Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:04 Kaynak: İHA

Kapıkaya, Hüseyin Öksüz, Amasya, 3. Sayfa
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