Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Ramazan Turan 'ın kullandığı 13 AAE 983 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 42 BSE 38 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana