İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde önünde seyreden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Gündaş (48) idaresindeki 35 AJ 0718 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolunun Ankara asfaltı mevkisinde, Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Gündaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri karayolunda yeni kazaların yaşanmaması için önlem aldı.
Kaynak: AA
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