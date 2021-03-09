İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Jandarma ekipleri karayolunda yeni kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Gündaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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