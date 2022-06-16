Alınan bilgiye göre, kaza Karşıyaka Mahallesi, eski Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mut- Karaman istikametine seyir halinde olan Hasan Şan yönetimindeki 33 AAK 743 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, park halindeki tıra daha sonra telefon direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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