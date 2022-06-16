Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.06.2022 15:41
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Karşıyaka Mahallesi, eski Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mut- Karaman istikametine seyir halinde olan Hasan Şan yönetimindeki 33 AAK 743 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, park halindeki tıra daha sonra telefon direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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