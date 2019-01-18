Son Dakika Haberleri: Tıra Çarpıp Araçta Sıkışan Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Tıra Çarpıp Araçta Sıkışan Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

37 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı.

Tıra Çarpıp Araçta Sıkışan Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan ve yaralanan otomobil sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi yakınlarında Denizli- Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli istikametine seyir halinde olan Serkan Albay yönetimindeki 20 UD 351 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Hasan Umulan idaresindeki 07 VP 661 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Albay, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bozkurt ilçesi ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Albay tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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