Tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı - Son Dakika
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Tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

08.10.2022 22:54

Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı.

H.T. idaresindeki 09 JF 410 plakalı otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisinde aynı istikamete seyreden K.Ü. yönetimindeki 15 LH 120 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sek edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü H.T. ve yolcu konumundaki oğlu A.T'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı - Son Dakika
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