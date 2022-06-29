Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan 48 ADU 029 plakalı otomobil, Denizli – Muğla karayolunun 45'inci kilometresine ulaştığında aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Denizli, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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