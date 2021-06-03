Tıra otomobil çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmaksırtı mevkisindeki kavşaktan dönüş almak isteyen İ.P. idaresindeki 06 KA 1565 plakalı tıra, M.Ö.'nün kullandığı BMY 5506 plakalı yabancı plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden sürücü M.Ö., Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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