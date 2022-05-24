Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

24.05.2022 16:45
Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağı ile Hisarkapı kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 45 LC 570 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 27 AKP 733 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

Ankara, Manisa, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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