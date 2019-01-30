Tiraki'den Genel Başkanlarına "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, sendikanın genel başkanlığına seçilen Kenan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, sendikanın genel başkanlığına seçilen Kenan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Tiraki, yaptığı yazılı açıklamada, 4. Olağanüstü Genel Kurul sonucunda sendikanın genel başkanlığına Kenan Çalışkan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Murat Olgun, Tümer Gümüş, Atilla Demirtunç, Ümit Aydın, Mehmet Yıldırım ve İbrahim Uslu'nun seçildiğini belirtti.



Sendikanın 8 yıl genel başkanlığını yapan Can Cankesen'e de hizmetleri için teşekkür eden Tiraki, "Yeni yönetimin üyelerimizin beklentilerini karşılamak ve yeni kazanımlar elde etmek için gece gündüz çaba göstereceğine inancım tamdır. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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