Son Dakika Haberleri: Tiran Büyükelçisi Yörük, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Tiran Büyükelçisi Yörük, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

22 dakika önce

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin 2018 boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yörük, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Büyükelçi Yörük, "haber" kategorisinde oyunu, Emin Sansar'ın çektiği "Burseya dağında Türk bayrağı" isimli fotoğrafa verdi. "Yaşam" kategorisinde oyunu İlhami Çetin imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullanan Yörük, "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafını seçti.

AA'nın her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasını çok severek, yakından izlediğini kaydeden Yörük, hobileri arasında fotoğrafçılığın bulunduğunu, teknik kalitesi ve kompozisyon niteliği son derece yüksek fotoğraflar arasında seçim yapmakta hayli zorlandığını söyledi.

Yörük, "Anadolu Ajansının böyle bir etkinliği her sene çok geniş bir coğrafyada, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de düzenlemesiyle yarışmanın sonunda da çok güzel albümler, kataloglar ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı yönetimini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ebedi dostluk ve kardeşlik ilişkileri olan Arnavutluk halkına 2019 yılının huzur, bereket, istikrar, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Yörük, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinin daha da gelişmesini istediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:57 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Tiran, Güncel
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