Tiran Büyükelçisi Yörük, Arnavutluk'ta Türkiye tarafından yaptırılan projelerle ilgili görüşmeler yaptı (2) - Son Dakika

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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç ve Fier şehirlerini ziyaret ederek, Türkiye tarafından finanse edilen ve inşaatı devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Laç şehrinde depremzedelere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Yörük, ziyaret kapsamında Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ile de görüştü ve Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği desteği yineledi.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine, Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı temel atma töreninin ardından, inşaatın bu kadar kısa süre içerisinde gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu söyledi.

İnşaatın bu kadar hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yörük, "O nedenle başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Başkanımız ve inşaat yüklenicisi olan Albayrak firmasına da hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. İnşa edilen üç bölgenin tamamı ailelere, depremzedelere verilmek üzere ikamet, oturum amaçlı." ifadesini kullandı.

Yüklenici firmadan da inşaat hakkında bilgi alan Yörük, kaba inşaatının bir aksilik olmazsa mayıs sonunda, projenin bütününün ise ağustos ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta hayata geçirmekte olduğu projelerin sayısının arttığına da değinen Yörük, "Kabaca bir hesapla bu konutlar tamamlandığı zaman yaklaşık 520 ailenin, genel bir hesapla 2500 depremzedenin, Arnavut kardeşlerimizin rahatlıkla barınabileceği adeta bir mahalle, semt ortaya çıkacak. Biz asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin yanında olduk ve bugün de omuz omuza müreffeh bir geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Cara ise inşaat halindeki dairelerden büyük çoğunluğunun bitmek üzere olduğunu aktararak, çalışmaların kalitesinden ve Türk firmasının doğruluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin, Laç şehrine yeni bir boyut kazandıracağına inandığını söyleyen Cara, "Burada daha önce gördüklerimizden farklı şekilde gelişecek örnek bir mahalle olacak ve bu, şehrin ekonomik kalkınmasının direği olacak diyebilirim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark inşa edilecek.

"Türkler ve Arnavutlar yüzyıllardır omuz omuza el ele birlikle yürüyoruz"

Büyükelçi Yörük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından inşasına başlanan Fier Şehir Hastanesinin şantiyesinde de incelemelerde bulundu.

Fier Belediye Başkanı Armando Subashi ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yörük, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayı başında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemine vurgu yaptı ve ziyareti tarihi olarak nitelendirdi.

Hastane inşaatının ana bölümlerinin tamamlandığını anlatan Yörük, "Aradan neredeyse sadece 30 günlük bir süre geçmiş olmasına rağmen, şu an burada gördüğümüz ve tanık olduğumuz durum son derece memnuniyet verici. İnşaatı yürütmekte olan YDA firmamızın yetkililerinden öğrendiğime göre, şu aşamada her şey planlandığı gibi ve yolunda gidiyor ve hastane önümüzdeki nisan ayı içerisinde tam anlamıyla bölge halkına ve Fier halkına hizmet sunacak şekilde faaliyete başlayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi Arnavutluk ve Arnavutlara yakın kalmaya devam edeceğini vurgulayan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk inşaat firmalarının dünyada kazandığı ünü, Türkler ve Türkiye bazılarının yaptığı gibi sadece konuşmuyor, sahada iş yaparak hızlı bir şekilde sonuca gidebildiğini de somut bir şekilde gösteriyor. Türkler ve Arnavutlar yüzyıllardır omuz omuza el ele birlikle yürüyoruz.

Bugüne kadar her zaman yakın bir dostluk, samimi bir dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk. Bugün burada ziyaret etmekte olduğumuz bu proje yüzyıllardır devam eden birlikteliğimizin gelecek nesillere aktarılacağı en güçlü miraslardan birisidir."

Belediye Başkanı Subashi de Yörük ile başta tarım olmak üzere birçok farklı alanda iş birliğini nasıl genişletecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Fier halkı için büyük yardım olacak hastane inşası konusunda Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlığını ifade eden Subashi, "Özellikle deprem ve salgın nedeniyle yaşadığımız bu zor zamanlarda Arnavutluk'a verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyorum.

Arnavutluk'a ve tüm bölgemize kazandırılacak bu harika bölge hastanesinin inşası için verilen finansman desteği bu desteğin en büyük örneğidir." dedi.