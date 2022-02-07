Tıraş olacak berber bulamayacağız Kalifiye eleman karaborsa oldu

"Endüstri meslek lisesinde geçtiğimiz sene metal bölümüne kayıtlı mezun olan öğrenci sayısı ise 28 iken; mobilya bölümünde mezun olan öğrenci sayısı 5 oldu. Hâlbuki bu iki alan için Torbalı sanayisinin 5-6 bin mezuna ihtiyacı var." dedi.

Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğinde, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Pancar OSB Başkanı Mahmut Ünlüsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun'un katılımları ile gerçekleşen "Yeni Mesleki Eğitim Uygulamaları" toplantısı sanayicilerin, eğitimcilerin ve kurumların da katılımı ile yoğun bir ilgi gördü. İlçedeki nüfus ve üretim olanaklarına vurgu yapan Kaymakam Ercan Öter, hükümetin de gündeminde olan ve son aylarda farklı atılımlar yaşayan meslek lisesi ve kalifiye eleman sorununu takipte olduğunu ve bu konuda özellikle ailelerin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sorunun tüm taraflarını bir araya getiren bu toplantının önemine vurgu yapan Öter, "Her sene ilçemiz daha fazla göç almaya devam ediyor, ilçemizin nüfusu şu anda 201.476'ya ulaştı. Nüfusumuzun da verdiği güç ile Türkiye'deki en büyük üretim merkezlerinden birisi haline geldik. Bunun yanı sıra yeni Milli Eğitim Bakanımızın da mesleki eğitime verdiği önemi göz önünde bulundurursak bu konu hakkında çok daha büyük atılımların yaşanacağına inanıyoruz." dedi.

İMALATTA ÇALIŞACAK 5 BİN ELEMAN ARANIYOR

Toplantıda söz alan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun, "İlçemizde hâlihazırda 65 bin çalışan bulunmakta ve en az 5 bin mesleki eğitimi almış kalifiye elemana ihtiyaç duymaktayız. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak eleman bulmak adeta karaborsaya düşmüş durumda. 7-8 bin TL maaş ile talaşlı imalatta çalışacak personel bulamıyoruz." dedi. Mesleki eğitime olan ilginin gittikçe azaldığını belirten Başkan Olgun, "İlçemizdeki endüstri meslek lisesinde metal bölümüne geçtiğimiz sene kayıt olan öğrenci sayısı 154, mezun olan öğrenci sayısı 28 iken; mobilya bölümüne kayıt olan öğrenci sayısı 114, mezun olan öğrenci sayısı ise 5'tir. Hâlbuki bu iki alan için Torbalı sanayisinin 5-6 bin mezuna ihtiyacı var." dedi.

2022 YILI MESLEKİ EĞİTİM YILI OLSUN

2022 yılının mesleki eğitim yılı ilan ettiklerinin altını çizen Olgun, "Sanayici nitelikli eleman, mezun olan öğrencilerimiz de iş bulamıyor. Torbalı 1101 işletmeye ev sahipliği yapıyor, ülke ekonomisine ödediğimiz vergi ve yaptığımız ihracat ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden birisiyiz. Bu nedenle; mesleki eğitimde Torbalı üs ilan edilmeli. Ciddi bir mesleki eğitim kampüsü kurulması gerekiyor." şeklinde konuştu."İlçe nüfusumuzun %60'ını gençler oluşturuyor. Bu gençlerin istihdam edilmesi için fabrikalarımızı adeta birer meslek lisesine çevirebiliriz. Eğer mevzuat uygun hale getirilirse, Torbalı Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız." diyen Olgun sözlerine şu şekilde son verdi: "Bizim en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz. Eğer elimizdeki çocukları meslek sahibi yapmazsak önümüzdeki günlerde üretim yapacak, eli anahtar tutacak usta, hatta tıraş yapacak berber bulmakta bile zorlanacağız."