Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! - Son Dakika

Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!

Kilis'te berberlik yapan Ali Osman Karabalık müşterisi Yahya B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Yahya B. gözaltına alınırken, ikili arasında çıkan tartışmanın sebebi ise araştırılıyor.

Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı. TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. ZANLI YAKALANDI Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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