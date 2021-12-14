Üye Girişi
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

14.12.2021 09:46
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Adana'da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi.

Adana'da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi berberin yaptığı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde geçen Cuma günü meydana geldi. Ömer Kaya (22), tıraş olmak için Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına geldi. Kaya, tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Ocaklı ve çalışanların ilk müdahalesinin ardından Ömer Kaya olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı'nın dükkanına geldi ve teşekkür etti. Ömer Kaya'nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, "Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer'in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer'in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/ İHA)

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Kalp Krizi, Ömer Kaya, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tıraş olurken kalp krizi geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın 10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
10:26 Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?
10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
10:26 Özgür Demirtaş'tan şaşkınlık yaratan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın
10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz
10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır
10:10 Konya'yı esir alan kum fırtınasının sebebi anlaşıldı! Arka planda yine insan faktörü var
10:07 Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu
10:04 Fiyat artışına dayanamayan vatandaş memleketten çuval çuval erzak taşıyor
10:01 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar
10:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak
Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek? Milyonların gözü bu görüşmede: Asgari ücrette işverenin yükünü Hazine mi üstlenecek?         
10:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 10:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement