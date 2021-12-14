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Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada - Son Dakika

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada

14.12.2021 11:59
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada

ADANA'da, berberde tıraş olan Ömer Kaya (22), kalp krizi geçirerek koltuğa yığıldı.

ADANA'da, berberde tıraş olan Ömer Kaya (22), kalp krizi geçirerek koltuğa yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık'ta, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Ercan Ocaklı'ya ait berberde meydana geldi. Ömer Kaya, tıraş olurken fenalaşarak, oturduğu koltuğa yığıldı. Kaya, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ömer Kaya'nın tıraş sırasında kalp krizi geçirdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın, koltuğa yığıldığı ve berberdeki panik anları yer aldı.


Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada
Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada

Gülbahçesi Mahallesi, Kalp Krizi, 10 Aralık, Ömer Kaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıraş olurken kalp krizi geçirdi; o anlar kamerada - Son Dakika


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