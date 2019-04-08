Tıraşsız Saç Ekimi DHI

Geleneksel saç ekimi teknikleri ile yapılan operasyonlardan önce saçın tıraşlanması zorunluluğu vardı. Bu durum hem erkek hem de kadınlar için endişe verici olduğu için saç ekimi yaptırmaktan bile çekinmelerine neden oluyordu. Daha modern teknikler sayesinde saçın tıraşlanma zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Modern teknikler arasında yer alan long hair FUE ve direkt saç ekim tekniği DHI ile saç ekimi operasyonlarında saçın tıraşlanma zorunluluğu ortadan kalkmış durumdadır. Tıraşsız saç ekimi teknikleri saç ekimine karar verme sürecinin kolaylaşmasına yardımcı oluyor.

FUE (Folliküler Ünite Eksizyon) tekniğinin alt gruplarından olan long hair saç ekimi tekniğinde saçın uzatılması gerekiyor. Direkt Saç Ekimi tekniği olan DHI de tıraşsız saç ekimi olarak en fazla tercih edilen saç ekimi teknikleri arasındadır.

Tıraşsız saç ekimi tekniklerinde saç folikülleri teker teker alınarak seyrekleşen alanlara teker teker nakledilir. Saç folikülleri ise başın arka bölgesinden, yan kısımlarından ya da vücuttaki tüy bulunan kısımlardan alınır. Özellikle erkeklerde saçın arka kısmı dökülmeye karşı dayanıklı olur. Farklı bir hastalıktan kaynaklanan dökülme olmadığı sürece bu bölgedeki saçlar çoğunlukla dökülmez.

Her saç kökünde tekli ya da çoklu saç teli bulunur. Alınan saç foliküllerinin içerdiği saç teli sayısı farklılık gösterir. 0,6 milimetreden daha ince uçlu özel implanter aletleri ile alınan saç kökleri kelleşen alanlara transfer edilir. Çok ince uçlu implanterler kullanıldığı için kafa derisinde yara izi oluşmaz. Lokal anestezi altında ekim işlemi yapıldığı için ekim süreci boyunca herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Alınan saç kökleri içerdiği saç teli sayısına göre incede kalına doğru alından başlanarak tepe noktasına kadar transfer edilir.

FUE ile DHI saç ekimi teknikleri arasındaki farklılıklar

FUE saç ekimi tekniği ile bir ya da çoklu saç teli içeren saç folikülleri, özel bir implanter aracılığı ile birer birer çıkarılır. Kullanılan bu implanterlar yaklaşık 0,6 ile 1milimetre çapı arasında olur. FUE'nin alt gruplarından birisi olan DHI tekniğinde de saç folikülleri aynı şekilde saçın tıraşlanmasına gerek olmadan donör bölgeden birer birer çıkarılır. Bu saç kökleri donör ya da verici alanları olan, saçın dökülmesine neden olan DHT hormonuna karşı dirençli saç köklerinin bulunduğu başın arka ve yan kısımlarından alınır.

Alınan her bir saç kökü, başın kelleşen ya da seyrelen kısımlarına yine teker teker ekilir. Bu işlem sırasında her iki teknik arasındaki fark DHI tekniğinde saçın bekletilmeden doğrudan ekilmesidir. Ekim işleminde saçın doğal çıkış yönü, açısı, içerdiği saç teli sayısı ve saç teli kalınlığı dikkate alınır.

FUE saç ekimi tekniği ile saç ekim cerrahın tercihine göre önceden hazırlanmış kanallara yerleştirilebilir. DHI tekniğiyle ise saç folikülleri kanal açılmadan direkt olarak yerleştirilebilir. DHI tekniğinde hiç bekletilmeden doğrudan ekilen saç köklerinin canlı kalma ve tutunma oranı çok daha yüksek olur. Ekilen saçların canlılığını ve tutunma oranını artırmak için PRP tekniği gibi destek tedavilerinden de faydalanılabilir.