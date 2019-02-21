Son Dakika Haberleri: Tıratro 11 Bin 535 Öğrenciyle Buluştu

Tıratro 11 Bin 535 Öğrenciyle Buluştu

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Tıratro 11 Bin 535 Öğrenciyle Buluştu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. "TIRATRO" isimli tiyatro etkinlik tırı ile Antalya'yı karış karış gezen AŞT oyuncuları 22 temsilde 11 bin 535 çocuk ve gençle buluştu.

Antalya Şehir Tiyatrosu, ilçelerde tiyatroya gitme imkanı bulamayan çocukları ve gençleri 'TIRATRO' projesiyle sanatla buluşturuyor. Ücretsiz olarak sahnelenen oyunlar çocuklardan ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

Kemer ve Serik'te yoğun ilgi

TIRATRO etkinliği kapsamında "Elbise var insan yok, insan var elbise yok" adlı kukla tiyatrosu Serik'te gerçekleştirdiği 6 temsilde 3 bin 520 çocuğa ulaştı. "Okyanusta bir su damlası" isimli çocuk ve gençlik oyunu ise Kemer ilçesinde 8 temsil yaptı. Kemer'de 4 bin 790 öğrenci AŞT'nin TIRATRO Projesi ile tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. TIRATRO Projesi ile tiyatroyu en ücra mahallelere kadar götürmeyi hedefleyen ve "bizim için her yer sahne" diyen AŞT oyuncuları, tiyatro tırı ile Şubat ayı içerisinde de Demre'de "Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok" adlı Kukla Tiyatrosu ile 3 bin 225 Seyirci ile buluştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Şehir Tiyatrosu, Antalya, Güncel
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