"Tirbuşon" zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika
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"Tirbuşon" zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı

23.02.2022 08:52

"Tirbuşon" zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı Beylikdüzü'nde torbacılık yaptığı tespit edilen zehir taciri polisin takibiyle Esenyurt'ta yakalandı Beylikdüzü'nde torbacılık yaptığı tespit edilen ve sokakta "Tirbuşon" lakabıyla tanınan zehir taciri polisin...

"Tirbuşon" zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı

Beylikdüzü'nde torbacılık yaptığı tespit edilen zehir taciri polisin takibiyle Esenyurt'ta yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde torbacılık yaptığı tespit edilen ve sokakta "Tirbuşon" lakabıyla tanınan zehir taciri polisin takibiyle Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı. "Tirbuşon"un yakalandığı evde polis oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 850 gram metamfetamin ele geçirdi.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri bir süredir uyuşturucu satıcılığı yaptığı ihbarını aldığı bir şahsı takibe aldı. Takibe alınan şahsın "Tirbuşon" lakaplı A.K.olduğu öğrenildi. A.K.'yi takibe devam eden polis 20 Şubat günü aynı araçla Esenyurt'ta aynı sokakta defalarca tur attığını tespit edildi. A.K. ve sonradan ismi öğrenilen B.H.bir eve girdiğini gören ekipler eve baskın düzenledi.

Oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerde bir oyuncak ayının da içi kontrol edildi. Yapılan kontrolde oyuncak ayının içerisinden 850 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde çıktı. Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı
Tirbuşon zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı

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Beylikdüzü, Uyuşturucu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tirbuşon' zehir taciri yakalandı, oyuncak ayıdan uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika


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