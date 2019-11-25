Son Dakika Haberleri: Tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Adana, bir tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana, bir tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir tırda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Tırda inceleme yapan ekipler, 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:11 Kaynak: AA
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