Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve içerisindeki A.Ş. ile tır sürücüsü ve beraberindeki M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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