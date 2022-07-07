Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

07.07.2022 08:19

Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında B.A'nın kullandığı otomobille irtibatlı olduğu değerlendirilen Z.Ş'nin kullandığı tırı durdurdu. Tırın çekici kısmında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yatak bölümünün alt kısmında 3 parça halinde toplamda 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve içerisindeki A.Ş. ile tır sürücüsü ve beraberindeki M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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