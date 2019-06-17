Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi
1 saat önce
Ağrı'da İran plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:51 Kaynak: AA
'da İran
plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran plakalı tırı durdurdu. Narkotik
dedektör köpeği "Venüs" ile yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi.
İran uyruklu şoför gözaltına alındı, tıra el konuldu.
Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı
İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu
İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi
e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek