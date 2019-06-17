Son Dakika Haberleri: Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi
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Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Ağrı'da İran plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]
Ağrı'da İran plakalı tırda 585 kilogram eroin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran plakalı tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Venüs" ile yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi.
İran uyruklu şoför gözaltına alındı, tıra el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Ağrı, İran
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