Son Dakika Haberleri: Tırda 79 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Tırda 79 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

25 dakika önce

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırda 79 Kilogram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durdurulan tırda 79 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüten Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ın kuzeyinden yabancı plakalı bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti.

Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan aracı takibe alan ekipler, tırı Nurdağı'nda durdurarak sürücü M.M'yi gözaltına aldı.

Hatay'a getirilerek, narkotik dedektör köpeği Dante'nin katılımıyla detaylı şekilde aranan aracın dorsesinde, zulalanmış ve üzerine baharat sürülmüş paketler halinde 79 kilogram eroin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 5 yılda ele geçirdiği en yüksek miktardaki uyuşturucunun, İskenderun ilçesinden gemilerle Avrupa'ya götürülmeye çalışıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Irak, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tırda 79 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]