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Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi - Son Dakika

Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi

16.02.2022 09:23
Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi

Edirne'de sınırdan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de sınırdan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan R.T'nin kullandığı tır Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada 20 çay paketi içinde 10 kilo 824 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü R.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi
Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi

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Hamzabeyli, Türkiye, Edirne, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırda çay paketlerine gizlenmiş 10 kilo 824 gram ele geçirildi - Son Dakika
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