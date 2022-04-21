Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü - Son Dakika
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Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü

21.04.2022 15:24
Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Söke - Kuşadası çevre yolunda seyir halinde bulunan kum yüklü tırın önce lastiği patladı. 09 ABC 338 plakalı tırın şoförü Ali S., lastiğin patladığını anlayınca olması muhtemel bir tehlikeyi önlemek için aracını emniyet şeridine park etti. Bunun ardından tırın ön kısmında bulunan motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. İlk müdahaleyi şoför Ali S. yapmaya çalışırken elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hafif yaralanan sürücü Ali S.'ye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. - AYDIN

Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü

YORUMLAR
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Kuşadası, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü - Son Dakika


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