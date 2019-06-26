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Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fabrikaya yük bırakan tırın seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde fabrikaya yük bırakan tırın seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. Y. idaresindeki 41 GM 715 plakalı tır ile fabrikanın deposuna malzeme yüklü dorseyi bıraktıktan sonra, fabrikadan çıktığı sırada aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Tırı durduran A.Y. kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğünü gören sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tırın kupa motor kısmında büyük ölçüde hasar oluştu. Ekipler, çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
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