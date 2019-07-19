Son Dakika Haberleri: Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
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Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tırın tekerleğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırılırken, sıkışan diğer yaralı ise 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde greyder yüklü tırın tekerleğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırılırken, sıkışan diğer yaralı ise 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait Sami Parlak yönetimindeki tır, şehir merkezine gitmek isterken lastiği patladı. Patlama sonucu tır, greyderle birlikte şarampole yuvarlandı. Tırın kabininde bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı. Kabinde sıkışan Yusuf Aydın ise, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı Aydın, olay yerinde bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Gürpınar, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
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