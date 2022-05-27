Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da durdurulan bir tırın içerisinde 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tütün kaçakçılığına yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipler ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir tır içerisinde arama gerçekleştirildi. Tırda yapılan aramada 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.