Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

27.05.2022 20:09

Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi Malatya'da durdurulan bir tırın içerisinde 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da durdurulan bir tırın içerisinde 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tütün kaçakçılığına yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipler ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir tır içerisinde arama gerçekleştirildi. Tırda yapılan aramada 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırda 7 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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