Tırdan 20 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Konu ile ilgili araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı. Şahıs hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gerekli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti

Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim