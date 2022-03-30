Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı - Son Dakika
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Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

30.03.2022 09:51
Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu.

Bursa'da tırın dorsesinde bulunan demir borular yola savruldu. Bir araç borulara çarparak kaza yaparken ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Gemlik Fabrikalar yolu Serbest Bölge Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında bulunan demir borular yola savruldu. Tırın arkasından seyreden bir araç ise borulara çarparak kaza yaparken ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, yolda bir süre trafik sıkışıklığı yaşandı. - BURSA

Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı
Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı
Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı
Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı

YORUMLAR
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50'den Fazla Araç Zincirleme Kaza Yaptı 50'den Fazla Araç Zincirleme Kaza Yaptı Otomobil dereye uçtu Otomobil dereye uçtu

Tragger, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırdan borular anayola savruldu, araçlar kaza yaptı - Son Dakika
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