Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı
EDİRNE - Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Bayırı mevkisinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki DB 10 RIC Romanya plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulma sebebiyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri gönderildi. Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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