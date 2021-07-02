Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı.

- Tırdan dökülen alüminyum çubuklar yolu trafiğe kapattı EDİRNE - Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiği aksattı. Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Bayırı mevkisinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki DB 10 RIC Romanya plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulma sebebiyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri gönderildi. Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı. Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarın taksit sayılarına düzenleme

Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor

Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu

ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı

Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu

Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı