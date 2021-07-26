Tırdan düşen 3 tonluk çelik makara bir gencin ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa- Ankara Karayolu üzeri Mezit Mahallesi mevkiinde yaşandı. Eskişehir'den Bursa'ya giden Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki çelik sac yüklü tırın gaz pedalı iddiaya göre takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan tırın dorsesinde yüklü her biri 3'er ton ağırlığındaki çelik sac makaraları keskin virajdan döndüğü sırada yola düştü.

OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Düşen çelik makaralardan biri, bu sırada karşı yönden gelen Müslüm Kaptan (29) yönetimindeki otomobilin ön kısmına çarptı. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.





30 KİLOMETRE SONRA DURABİLDİ

Öte yandan gaz pedalı takılı kalan tırın sürücüsü Hüseyin Çiftçi, kazanın ardından aracını durduramadı. Polis uygulama noktasından hızla geçen tır, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen tır, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi. Tırın sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.