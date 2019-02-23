Tırdan Düşen Kasalar Karayolunu Balık Haline Çevirdi
16 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı. Trafiğe kapanan yolda balıkları gören sürücüler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kaza, Bodrum- Söke
karayolu üzeri Akyeniköy
Dalyan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla
'dan balık yükü alan tır, iddiaya göre Dalyan kavşağına geldiğinde aşırı hız nedeniyle virajı almayınca kontrolden çıktı. Sürücünün güçlükle kontrolünü sağladığı tırda yüklü olan balık dolu kasaların bir bölümü karayoluna devrildi. Kasalardaki balıklar ise, Bodrum-Söke karayolunun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Karayolunun her tarafı balıkla kaplanırken, bölgeye gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Yola dağılan balıklar belli bir bölgeye toplandıktan sonra yol tek şerit olarak trafiğe açılabildi.
Karayolunu kaplayan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:22 Kaynak: İHA
Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor
Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz
İznik Gölü'nde 105 Kiloluk Yayın Balığı Yakalandı
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı