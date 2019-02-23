Son Dakika Haberleri: Tırdan Düşen Kasalar Karayolunu Balık Haline Çevirdi

Tırdan Düşen Kasalar Karayolunu Balık Haline Çevirdi

16 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı.

Tırdan Düşen Kasalar Karayolunu Balık Haline Çevirdi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, viraja hızlı giren tırın taşıdığı tonlarca balık karayoluna saçıldı. Trafiğe kapanan yolda balıkları gören sürücüler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kaza, Bodrum- Söke karayolu üzeri Akyeniköy Dalyan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla'dan balık yükü alan tır, iddiaya göre Dalyan kavşağına geldiğinde aşırı hız nedeniyle virajı almayınca kontrolden çıktı. Sürücünün güçlükle kontrolünü sağladığı tırda yüklü olan balık dolu kasaların bir bölümü karayoluna devrildi. Kasalardaki balıklar ise, Bodrum-Söke karayolunun kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Karayolunun her tarafı balıkla kaplanırken, bölgeye gelen polis ekipleri kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Yola dağılan balıklar belli bir bölgeye toplandıktan sonra yol tek şerit olarak trafiğe açılabildi.

Karayolunu kaplayan balıkları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

Bodrum, Didim, Aydın, 3. Sayfa
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