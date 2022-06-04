Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

04.06.2022 17:55
Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda makaslayan tırda yüklü trafonun yola devrilmesi, Zonguldak istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda makaslayan tırda yüklü trafonun yola devrilmesi, Zonguldak istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Adem Y. idaresindeki 67 SN 892 plakalı tır, bağlantı yolunun Şifalısu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak makasladı.

Bu sırada tıra yüklü trafonun yola düşmesi sonucu, yol Zonguldak istikametinde ulaşıma kapandı. Bölgede, araç kuyruğu oluştu.

Yola devrilen trafonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı
Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı
Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

YORUMLAR
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TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu TIR'dan düşen trafo trafiği durdurdu Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı Yığılca-Alaplı bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı - Son Dakika

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