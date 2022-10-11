Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu

Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Özbekistan'a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı tırın dorse brandasının yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kağıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü. Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

UZMAN EKİP MÜDAHALE ETTİ

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.