Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu

11.10.2022 08:40

Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu.

Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.

Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Özbekistan'a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı tırın dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kağıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü. Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD'tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu Yıldırım, üniversite öğrencileriyle buluştu Yıldırım, üniversite öğrencileriyle buluştu
Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:26 TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak
09:20 8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi
09:01 Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım: Hepinizi Allah'a şikayet ettim
09:02 Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!
08:56 Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı
08:33 Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu
08:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı
07:56 Japonya'da 2 yılın ardından sınırlarda uygulanan Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
07:38 Yol kavgası kanlı bitti! Ümraniye'de İBB ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi
02:29 Muayenesiz ve sigortasız araçla polisten kaçtı! Yakalanınca söyledikleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 09:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tırdan yola düşen, tıp alanında ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement